Губернатор Малков встретился с матерью и вдовой погибших рязанских десантников

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с матерью и вдовой погибших рязанских десантников.

Губернатор Павел Малков встретился с Галией Суховской – мамой погибшего десантника Семена Суховского и Людмилой Ягидаровой – вдовой Героя России Дениса Ягидарова. Женщины являются руководителями рязанского отделения организации «Комитет семей воинов Отечества».

- Мы хотим и готовы помогать решать проблемы воинов и их семей, помогать им преодолевать трудности. Будем контролировать все связанные с этим вопросы. Мы с семьями военнослужащих в тесном и постоянном контакте, - сказала Галия Суховская.

Губернатор отметил, что жизненные ситуации бывают совершенно разные, и универсального решения найти невозможно.

- У регионального отделения комитета серьезные задачи. Надо разобраться с ситуацией каждого, понять, где и как можно помочь, - подчеркнул Малков.

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