Бывший священник, принявший ислам и отправившийся пешком в хадж, вернулся в Рязань.

В воскресенье, 5 февраля, в молельной комнате на улице Пугачева в Рязани встретили бывшего священника Владимира Угрюмова (Саида Мохаммада), который принял ислам, а потом отправился пешком в хадж. Об этом сообщил глава Духовного управления мусульман Рязанской области Рашид Бултачеев.

«Сейчас он вернулся в Рязань», - коротко прокомментировал имам.

О причинах, по которым Саид Мохаммад был вынужден вернуться, не сообщается.

«Вот мое отношение к исламу, несмотря на то, что я был священником 15 лет... Я знал, что Бог один, я всегда это знал и свидетельствовал», - сказал на встрече с братьями по вере Саид Мохаммад.

Ранее сообщалось, что бывший рязанский священник Владимир Угрюмов, принявший ислам зимой 2021 года, женился по шариатским нормам (читать подробнее).

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