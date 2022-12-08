«В хадж мы идем вместе». Бывший рязанский священник, принявший ислам, женился по шариатским законам. Вот кто его жена

Владимир Угрюмов после принятия ислама, продолжает паломничество в Мекку.

Бывший рязанский священник Владимир Угрюмов, принявший ислам зимой 2021 года, женился по шариатским нормам. Об этом Саид Мохаммад (имя после принятия ислама – Ред.) рассказал своим подписчикам в социальных сетях.

«Радость, что я мусульманин, наполняет меня. Радость от того, что я уже не один. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного в мечети города Махачкалы с моей супругой Аяной мы заключили шариатский брак в присутствии свидетелей. Да благословит Аллах наш союз и ниспошлет нашей семье свою благодать. Мы идем вместе в хадж», - написал бывший клирик храма Серафима Саровского в селе Льгово Рязанского района.

Сразу после принятия ислама, экс-священник решился совершить хадж, отправившись в Мекку пешком. Он дошел из Москвы до Северного Кавказа, где на несколько месяцев остановился в Дагестане и Чечне. Там, по словам Саида Мохаммада, он обучался намазу и арабскому языку.

Сейчас верующий ждет визы, чтобы продолжить путь (через Азербайджан или Грузию), но уже не один, а с супругой.

«Честно говоря, все мои задержки с визами и границами были предопределены. Моя супруга мечтала о хадже. Теперь в хадж мы идем вместе», - говорит Саид Мохаммад.

Что известно о жене священника, принявшего ислам

Женщину зовут Аяной, по национальности - лачка. Родом женщина из села Шовкра Лакского района Дагестана.

По словам мужа, Аяна мечтает «накормить всех вокруг». Она собирает старинные рецепты разных блюд, и некоторыми из них будет делиться на странице своего супруга.

«Такие вкусные домашние блюда я раньше никогда не пробовал», - похвалился Саид.

Около 15 лет отец Владимир служил РПЦ, но понял, что истина для него в исламе.

В мае 2021 года митрополит Рязанский и Михайловский Марк подписал указ, освобождающий от должности клирика храма Серафима Саровского иерея Владимира Угрюмова. Священник попал в опалу за то, что самовольно оставил приход.

Почти год об Угрюмове ничего не было слышно, но в апреле 2022 года в исламских группах в социальных сетях появилась информация о рязанском священнике, который принял ислам и пешком отправился в Мекку. Это и был Владимир Угрюмов (подробности истории).

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