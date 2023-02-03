Из многодетной семьи у неадекватной матери в Рязанской области изъяли двоих детей.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Из многодетной семьи в Сараевском районе изъяли двоих детей. Сделали это после полицейского рейда совместно с органами опеки.
«Когда проверяли семью, мама детей находилась в неадекватном состоянии. Дети, четырехлетняя девочка и годовалый мальчик были представлены сами себе. Забрали их из семьи, потому что там оставаться им было небезопасно», - цитирует инспектора по делам несовершеннолетних сараевской полиции Наталью Васечкину «Пресса».
В настоящее время дети находятся в межрайонной больнице.
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