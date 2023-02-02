Рязанцы назвали голосовой помощник МФЦ Надеждой

Голосовому помощнику МФЦ дали имя - Надежда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате опроса, в котором рязанцы выбирали имя для голосового помощника МФЦ, больше всех голосов набрала Надежда - 51,41%. Об этом сообщило Минэкономразвития Рязанской области.

Имена Авдотья, Феврония и Любовь понравились жителям меньше. Так, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 110-00-11, консультировать горожан будет робот Надежда.

Робот позволит сократить время ожидания на телефонной линии и быстрее получить нужную информацию. В случае чего, Надежда сможет перевести на реального специалиста контакт-центра.