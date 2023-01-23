Рязанцам предложили назвать голосовой помощник МФЦ Авдотьей, Любовью или Надеждой

В Рязанской области выберут имя для голосового помощника. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Рязани могут выбрать имя для голосового помощника МФЦ. Опрос с именами опубликован в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте».

В сети «Мои документы» региона заработал круглосуточный голосовой помощник по номеру 8 (800) 110-00-11, с помощью которого можно быстро получить консультацию по самым популярным услугам, записаться на прием и отменить свою предварительную запись, а также уточнить статус обращения. Робот принимает по 20 входящих вызовов одновременно. При необходимости личной консультации он перенаправит звонок на специалиста контакт-центра.

Так как голос у голосового помощника женский, на выбор предлагаются следующие женские имена: Любовь, Надежда, Феврония или Авдотья. Эти имена носили известные женщины, внесшие особый вклад в историю Рязанской области.

Голосование закончится 27 января в 17:00. Итоги подведут 1 февраля.