Владимир Арцыбашев (справа) задержан силовиками и едет в Рязань. Фото: администрация Рязани.

1 февраля в Ростове-на-Дону задержали советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимира Арцыбашева. Ранее в этот же день силовики задержали начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака и еще трех его подчиненных (читать подробнее, что известно).

В настоящее время Арцыбашева везут в Рязань для проведения с ним следственных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Арцыбашев был советником вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!