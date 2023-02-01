На развитие туризма Рязанская область получит дополнительно 478,5 млн рублей. Вот на что потратят деньги

На развитие туризма Рязанская область получит дополнительно 478,5 млн рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Рязанская область получит дополнительно на развитие туризма 478,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Деньги поступят в регион уже в текущем году.

Из указанной суммы - 71,5 млн рублей направят на развитие туристической инфраструктуры, а именно: обеспечение доступности объектов показа для инвалидов, а также на обустройство туристических центров и покупку современного оборудования.

На оставшиеся деньги будут внедрять туристический код центра Касимова (за 202 млн рублей) и 205 млн рублей останутся в Рязани, тоже для внедрения туристического кода центра города.

Ранее сообщалось, что в Клепиковском районе создадут глэмпинговый центр для отдыха на природе. Якобы появился потенциальный инвестор, и с ним уже заключили договор. Пока предварительный (читать подробнее).

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