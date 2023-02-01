Всё, завершились поиски исчезнувшего в Рязани Вальдемара Ндосса

Исчезнувшего в Рязани Вальдемара Ндосса нашли живым.

В Рязани завершились поиски Вальдемара Ндосса, который бесследно исчез более десяти дней назад. По данным поисково-спасательного отряда «ЛязаAlert Рязань», мужчина перестал выходить на связь с 22 января.

31 января в 19:53 волонтеры-поисковики сообщили: «Найден. Жив».

Ранее сообщалось, что в Рязанской области завершились поиски 16-летней рязанки, бесследно исчезнувшей 9 декабря. Подростка, пропавшего в селе под Рязанью, искали более сорока дней (читать подробнее).

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