Всё, завершились поиски 16-летний рязанки, бесследно исчезнувшей 9 декабря

Поиски 16-летний рязанки, бесследно исчезнувшей еще 9 декабря 2022 года, прекратились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области завершились поиски 16-летней рязанки, бесследно исчезнувшей еще в декабре 2022 года. Девочка-подросток покинула свой дом в селе под Рязанью, взяв с собой рюкзак и кредитные карты. С того момента о ее местонахождении ничего не было известно, а Рязанский МСО СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что поиски со стороны поисково-спасательных отрядов прекратились 20 января.

«Несовершеннолетняя жива и здорова», - коротко прокомментировали «КП-Рязань» в Следственном комитете.

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