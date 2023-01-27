Всё, завершились поиски 16-летний рязанки, бесследно исчезнувшей 9 декабря

Поиски 16-летний рязанки, бесследно исчезнувшей еще 9 декабря 2022 года, прекратились.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Рязанской области завершились поиски 16-летней рязанки, бесследно исчезнувшей еще в декабре 2022 года. Девочка-подросток покинула свой дом в селе под Рязанью, взяв с собой рюкзак и кредитные карты. С того момента о ее местонахождении ничего не было известно, а Рязанский МСО СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Известно, что поиски со стороны поисково-спасательных отрядов прекратились 20 января.
«Несовершеннолетняя жива и здорова», - коротко прокомментировали «КП-Рязань» в Следственном комитете.
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