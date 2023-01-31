Появилось видео с места обнаружения погибшей женщины на берегу реки под Рязанью.

Появилось видео с места происшествия на берегу Хупты в Ряжске, где обнаружили останки 66-летней рязанки. Тело женщины обнаружили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» 28 января. Останки были припорошены снегом, и только по торчащему ботинку удалось отыскать женщину (читать подробнее).

В настоящее время Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области продолжается проверка. Следователи устанавливают точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.

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