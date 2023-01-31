Под Рязанью обнаружили труп женщины, исчезнувшей еще 26 ноября.

28 января на берегу реки Хупты в Ряжске обнаружили труп 66-летней местной жительницы. Наткнулись на останки тела волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера», прибывшие для прочесывания местности по просьбе полиции.

«Я сначала увидела торчащий из-под снега ботинок. Подошла поближе и разглядела торчащую из него кость. С дугой стороны была еле различимая кисть», - рассказала волонтер ПСО «Мещера».

Полицейские, участвовавшие в поиске, вызвали опергруппу. После извлечения и осмотра тела в одежде нашли карту лояльности магазина, телефон и ключи от квартиры, которые подошли к месту жительства пропавшей еще 26 ноября женщины.

В настоящее время Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, женщина неудачно упала, а подняться не смогла. Борясь за жизнь, пострадавшая завернулась в куртку, чтобы сохранить тепло, но это помогло ей ненадолго.

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