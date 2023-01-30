После высадки подростка из автобуса №17 в Рязани инициировали совещание

По факту высадки подростка из автобуса №17 в Рязани проведут внеочередное совещание с перевозчиками. Такое решение озвучила пресс-служба администрации города 30 января со ссылкой на управление транспорта. Как сообщалось ранее, проводится служебная проверка.

Напомним, 29 января у несовершеннолетнего пассажира не прошла оплата банковской картой, а наличных при себе не было. Водитель попросил юношу покинуть салон, хотя это запрещено действующим законодательством (при условии, что пассажиру не исполнилось 16).

Также в управлении транспорта объявили, что проводят мониторинг проблемного маршрута №41. Пассажиры жаловались на долгое ожидание транспорта в выходные.