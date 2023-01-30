В Рязани накажут водителя, высадившего подростка из автобуса №17. У юного пассажира не прошла оплата.

29 января в Рязани произошел очередной инцидент с высадкой несовершеннолетнего из городского автобуса. У подростка не прошла оплата по банковской карте в автобусе №17, после чего водитель попросил расплатиться за проезд наличными покинуть салон. При этом, по словам автора публикации в группе «Рязань», деньги на счету были.

«По предварительной информации, водитель высадил пассажира, не спросив документа подтверждающего его возраст (и того факта, что ему нет 16 лет). По этому инциденту управление транспорта начало служебную проверку», - подтверждает пресс-служба горадминистрации.

Также представители органа власти со слов водителя сообщают, что он не смог определить возраст пассажира и предположил, что ему больше 16. Чтобы разобраться в ситуации, управление транспорта запросило у МУП «УРТ» запись с камеры видеонаблюдения.

«В случае, если информация подтвердится, к водителю будет применено дисциплинарное и денежное взыскание», - заявили чиновники.

Мэрия напомнила рязанцам, что при возникновении подобных ситуаций можно обращаться в управление транспорта по телефонам 8(4912)29-78-07, 29-78-40, по электронной почте ut@ryazangov.ru или оставить комментарий в группе https://vk.com/rzn_adm_62.

Напомним, Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта после внесенных в 2022 году изменений запрещает высадку лиц, не достигших 16 лет. Нарушение карается штрафом.