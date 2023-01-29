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НовостиПроисшествия29 января 2023 12:02

В серьезном ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали два человека

Авария случилась вечером 28 января
Источник:kp.ru
В ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали два человека.

В ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали два человека.

В серьезном ДТП на Московском шоссе в Рязани, которое произошло вечером субботы, 28 января, пострадали два человека. По предварительной информации, это 24-летняя девушка и 15-летняя девочка.

Как сообщает портал YA62, ссылаясь на источник в экстренных службах, у обеих пострадавших подозрение на сотрясение мозга, а у подростка еще и резаная рана лица. Девушку после аварии доставили в Областную клиническую больницу, девочку – в ОДКБ.

Ранее сообщалось, что участниками ДТП стали два легковых автомобиля, один из них после столкновения врезался в столб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официальная информация от Госавтоинспекции пока не поступала.