В Рязани ищут очевидцев серьезной аварии на Московском шоссе, произошедшей 28 января

Серьезное ДТП произошло на Московском шоссе в Рязани вечером 28 января 2023 года. Фото: скриншот видео с сайта YA.62.

В Рязани ищут очевидцев серьезного ДТП, которое произошло вечером 28 января 2023 года на Московском шоссе около ТЦ «Премьер». Участниками аварии стали два легковых автомобиля. Пост с просьбой о помощи опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам участницы аварии, автомобиль LADA Kalina сначала столкнулся с ее машиной, а после врезался в столб.

- Все живы! Остановилось сразу много машин. Очевидцы предлагали помощь и свои контакты для обратной связи. Мы были в шоке, поэтому ничего не могли разобрать и понять и, соответственно, никаких контактов обратных не взяли, – написала рязанка.

Она попросила откликнуться всех, кто в тот момент проезжал мимо, и у кого есть записи с камер регистраторов.