Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Ряжском районе

ФАП в селе Новое Еголдаево Ряжского района теперь располагается в отдельном здании. Фото: «Пресса».

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Новое Еголдаево Ряжского района больше не будет располагаться в здании местного детского сада. 25 января сельское лечебное учреждение торжественно переехало на новое место, сообщает «Пресса».

- Новое отдельное здание находится в центре села рядом с проезжей частью, до нас стало удобнее добираться жителям. А значит, мы сможем помочь большему количеству людей, – рассказала заведующая Светлана Дедова.

По словам фельдшеров, новый пункт станет «вторым дыханием» как для села, так и для его жителей. В построенном здании модульного ФАПа есть все необходимое: процедурный кабинет и кабинет для специалиста, место для ожидания приема у врача, санузел, а также комната для сотрудников.

Всего в 2023 году в Рязанской области планируют построить 13 ФАПов, а в 2024 году – еще 11 (читать подробнее).