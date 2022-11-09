Власти перечислили районы Рязанской области, где построят 24 ФАПа в ближайшие два года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязанской области в ближайшие два года построят 24 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). В 2023 году – 13, в 2024 году – 11. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Кроме того, появится одна врачебная амбулатория.

Новые медицинские учреждения появятся в следующих районах Рязанской области:

- Рязанский;

- Александро-Невский;

- Милославский;

- Пронский;

- Михайловский;

- Ряжский;

- Ухоловский;

- Сараевский;

- Кадомский;

- Ермишинский;

- Шацкий;

- Сапожковский;

- Захаровский;

- Пителинский;

- Сасовский.

На строительство ФАПов Рязанская область дополнительно получит 823 млн рублей.

Ранее Государственная Дума РФ приняла проект федерального бюджета в первом чтении. Председатель комитета по бюджету и налогам, член фракции «Единой России» от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что приоритетом основного финансового документа страны остается безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

Парламентарий уточнил, что законопроектом предусмотрено финансирование всех социальных инициатив президента РФ, а по отдельным направлениям оно увеличено.

«Расходы на здравоохранение из всех источников к 2023 году вырастут на 62,1%. Дополнительно к тому бюджету, который мы принимали в прошлом году, выделено 711 млрд рублей», – сказал Андрей Макаров.