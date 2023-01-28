Турбазу «Серебряные пруды» под Рязанью полностью реконструируют. И вот для чего

На базе «Серебряные пруды» построят новую инфраструктуру. Фото: vk.com/artyom_branov.

Туристическую базу «Серебряные пруды», расположенную в деревне Сажнево и принадлежащую Центру детско-юношеского туризма и краеведения, полностью реконструируют. Об этом в пятницу, 27 января, заявил вице-губернатор Артем Бранов после посещения зоны отдыха.

Осмотрев базу, чиновник охарактеризовал ее как «прекрасное место с уникальным тренировочным полигоном», однако, посетовал на плохое состояние помещений, в частности, спального корпуса, столовой и пищеблока. Поэтому власти решили не делать косметический ремонт, а построить новую современную инфраструктуру. Помимо этого, Бранов пообещал, что после реконструкции лагерь сохранит свои первоначальные функции.

- База должна использоваться по своему прямому назначению и находиться на балансе образовательного учреждения. Никаких центров обучения чиновников, коммерческих объектов и тому подобного – только детско-юношеский туризм, спортивное ориентирование, воспитательные и образовательные программы, – написал в соцсети вице-губернатор.

Бранов также добавил, что деньги на реконструкцию обязательно найдут, а в ближайшее время будет представлен детальный план строительства инфраструктуры туристической базы.