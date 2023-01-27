Тренировки в рязанском манеже «Юность» возобновят весной 2023 года

В манеже «Юность» начались строительные работы. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

Завершить строительные работы в манеже «Юность» планируют до конца марта этого года. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем ТГ-канале.

- Работы в манеже «Юность» идут полным ходом. Старое покрытие уже демонтировали, готовится основание для укладки нового, - поделился глава региона впечатлениями от увиденного, добавив, что «уже весной спортсмены вернутся на площадку для тренировок».

Напомним, манеж «Юность» закрыли сразу после новогодних праздников для проведения капитального ремонта напольного покрытия.