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НовостиОбщество27 января 2023 14:28

Тренировки в рязанском манеже «Юность» возобновят весной 2023 года

Сейчас готовится основание для укладки нового покрытия
Источник:kp.ru
В манеже «Юность» начались строительные работы. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

В манеже «Юность» начались строительные работы. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

Завершить строительные работы в манеже «Юность» планируют до конца марта этого года. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем ТГ-канале.

- Работы в манеже «Юность» идут полным ходом. Старое покрытие уже демонтировали, готовится основание для укладки нового, - поделился глава региона впечатлениями от увиденного, добавив, что «уже весной спортсмены вернутся на площадку для тренировок».

Напомним, манеж «Юность» закрыли сразу после новогодних праздников для проведения капитального ремонта напольного покрытия.