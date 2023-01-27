Рязанский депутат Госдумы, врач Хубезов рассказал, о чем его просили раненые перед операцией

Рязанский депутат Госдумы, врач Хубезов (справа) рассказал, о чем его просили раненые перед операцией.

Депутат Госдумы РФ от Рязанской области Дмитрий Хубезов вспомнил о сложных операциях и критических моментах в военном госпитале в зоне СВО.

«Когда им [раненым] срезали одежду перед транспортировкой в операционную, то единственное, о чем они просили - достать из кармана иконку и дать в руку, а тем, кто были без сознания мы иногда сами вкладывали. Вспомнил самые сложные операции и критические моменты, когда сам просил Бога помочь спасти воина», - написал депутат, бывший главный врач Дмитрий Хубезов.

Участник СВО Дмитрий Хубезов в начале января 2023 года демобилизовался, у него закончился трехмесячный контракт. Он был первым депутатом Государственной Думы, добровольно попавшим на фронт. Недалеко от передовой он возглавлял военный госпиталь, сам непосредственно оперировал раненых бойцов (читать подробнее).

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