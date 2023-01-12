Рязанский депутат Дмитрий Хубезов демобилизовался из зоны СВО.

Депутат Госдумы, экс-главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов демобилизовался из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Участник СВО Дмитрий Хубезов несколько дней назад демобилизовался, закончился контракт. Он был первым нашим депутатом, добровольно попавшим на фронт. За эти три месяца Дима из гражданского стал настоящим военным хирургом. Многому научился, многое пережил и переосмыслил», - рассказал о Хубезове Турчак.

По словам самого Дмитрия Хубезова, через два дня после демобилизации его стало тянуться обратно.

- В последний день работы мне подарили копию Знамя Победы, где сотрудники госпиталя, знакомые оставили на нем пожелания, автографы. Повесил его над своим рабочим местом. Это самый дорогой подарок в моей жизни, - признался депутат.

Ранее сообщалось, что экс-главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов стал начальником госпиталя в зоне СВО, в нескольких километрах от передовой (читать подробнее).

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