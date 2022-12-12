«Это лучше, чем круглые столы о вреде курения» - депутат Хубезов о работе в госпитале в зоне СВО

Депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов (крайний слева) возглавил госпиталь в зоне специальной военной операции.

Депутат Госдумы от Рязанской области, экс-главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов возглавил стал начальником госпиталя в зоне СВО, в нескольких километрах от передовой. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев в программе «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия».

По словам ведущего, это один из самых сложных госпиталей. Именно туда сначала доставляют всех бойцов, получивших ранение.

«Только остановили кровь, укол - и туда. Начальник госпиталя - остроумный, веселый красивый...» - охарактеризовал Хубезова телеведущий.

Отвечая на вопрос Соловьева, где лучше [в Госдуме или в военном госпитале], Хубезов ответил: «Точно лучше здесь, чем круглые столы о вреде курения».

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