Сосудистый центр откроют в Скопине уже в 2023 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в Скопине начнет работу первичный сосудистый центр. Об этом рассказал министра здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников. Создадут центр на базе межрайонного медцентра.

В сосудистом центре пациентам с инфарктом миокарда будут проводить чрескожные коронарные операции, специально для этого уже приобрели ангиограф.

В настоящее время чиновники минздрава готовят документы для ремонта операционной.

Ранее сообщалось, что в рязанской БСМП открыли новое отделение – ревматологии. Находиться там одновременно смогут до 37 пациентов (читать подробнее).

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