Отделение ревматологии на 37 коек открыли в рязанской БСМП Фото: Артем КИЛЬКИН

В рязанской БСМП открыли отделения ревматологии - новое подразделение в структуре больницы. Рассчитано отделение на 37 коек, работать там будут три врача-ревматолога и шесть медицинских сестер.

Лечить в отделении будут артрит ревматоидный, реактивный, псориатический, подагрический и другие, а также периартрит, бурсит, эпикондилит и многое другое.

- На сегодняшний день отделение ревматологии располагает необходимыми методами исследования для своевременной и правильной диагностики ревматологических заболеваний. Ревматология – большое, современное и стремительно развивающееся направление, поэтому наша задача организовать работу отделения на самом высоком уровне, - подчеркнул главврач БСМП Виктор Филимонов.

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