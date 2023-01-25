Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 13:08

В Рязанской области сотрудники ГИБДД отлавливают машины с подложными госномерами

У автомобилистов также проверяют свидетельство о регистрации ТС
Источник:kp.ru
В Рязанской области сотрудники ГИБДД проводят рейды по авто с подложными госномерами.

В Рязанской области сотрудники ГИБДД проводят рейды по авто с подложными госномерами.

Фото: Александр БОЙКО

В среду, 25 января, сотрудники ГИБДД устроили рейды по управлению транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также ТС, которые не зарегистрированы в установленном порядке. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Ведомство отметило, что за эти правонарушения водителей привлекут к строгой административной ответственности.

Напомним, за минувшие сутки на рязанских дорогах сотрудники Госавтоинспекции остановили 84 тонированных автомобиля.