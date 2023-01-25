За сутки в Рязанской области остановили 84 тонированные машины

За сутки в Рязанской области инспекторы ДПС остановили 84 тонированные авто Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на дорогах Рязанской области дорожные полицейские остановили 84 тонированных автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Всего за сутки в регионе произошло 34 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. К счастью, никто не пострадал и не погиб в ДТП.

По данным из сводки, инспекторы ДПС выявили 1010 нарушений правил дорожного движения. В том числе, задержали двух пьяных водителей, а трое отказались проходить медосвидетельствование. Кроме того, выявили двух нарушителей, которые сели за руль пьяными повторно.

Также, по данным из сводки, за сутки выявили 17 нарушителей среди водителей автобусов, 3 нарушения, связанные с перевозкой детей и 44 нарушения допустили водители грузовиков.