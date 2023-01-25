Ремонтные работы на участке дороги в Дядьково продолжатся до 26 января

В Дядьково на участке автодороги меняют трубы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Дядьково продолжаются ремонтные работы, сообщает Минтранс Рязанской области у себя на официальной странице «ВКонтакте» 25 января.

Уточняется, что восстановительные работы ведутся на участке дороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово вблизи дома №168 по улице Центральная.

Сейчас рабочие заменяют поврежденные трубы канализации. Работы могут продлиться до 26 января включительно.

Во время работ движение транспорта может быть затруднено. Региональный Минтранс просит водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, в селе Дядьково проводятся ремонтные работы на участке автодороги из-за размыва грунта.