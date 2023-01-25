Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 11:57

Ремонтные работы на участке дороги в Дядьково продолжатся до 26 января

Сейчас происходит замена труб канализации
Источник:kp.ru
В Дядьково на участке автодороги меняют трубы.

В Дядьково на участке автодороги меняют трубы.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Дядьково продолжаются ремонтные работы, сообщает Минтранс Рязанской области у себя на официальной странице «ВКонтакте» 25 января.

Уточняется, что восстановительные работы ведутся на участке дороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово вблизи дома №168 по улице Центральная.

Сейчас рабочие заменяют поврежденные трубы канализации. Работы могут продлиться до 26 января включительно.

Во время работ движение транспорта может быть затруднено. Региональный Минтранс просит водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, в селе Дядьково проводятся ремонтные работы на участке автодороги из-за размыва грунта.