Участок дороги в Дядьково перекрыли из-за размыва грунта

В Дядьково перекрыли участок дороги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Дядьково с 10:00 частично перекрыли движение транспорта. Об этом 24 января сообщила пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области у себя на официальной странице «Вконтакте».

Уточняется, что движение на участке автомобильной дороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово вблизи дома № 168 по улице Центральная ограничено из-за размыва грунта.

Региональный Минтранс просит водителей, учитывая данную информацию, планировать свой маршрут заранее.