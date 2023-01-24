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НовостиОбщество24 января 2023 10:05

Участок дороги в Дядьково перекрыли из-за размыва грунта

В Рязанской области частично ограничено движение по улице Центральная
Источник:kp.ru
В Дядьково перекрыли участок дороги.

В Дядьково перекрыли участок дороги.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Дядьково с 10:00 частично перекрыли движение транспорта. Об этом 24 января сообщила пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области у себя на официальной странице «Вконтакте».

Уточняется, что движение на участке автомобильной дороги Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово вблизи дома № 168 по улице Центральная ограничено из-за размыва грунта.

Региональный Минтранс просит водителей, учитывая данную информацию, планировать свой маршрут заранее.