До колена отрезало ногу поездом 33-летней жительнице Сасова

Железнодорожный переезд в городе Сасово.

23 января в Сасове поезд до колена отрезал ногу 33-летней местной жительнице. Все произошло, когда женщина ехала на велосипеде через железную дорогу.

«Я не знаю, что там [конкретно] произошло. Мне подруга рассказала о ЧП, что сестре отрезали ногу до колена», - цитирует сестру пострадавшей рзн.info.

Известно, что женщина недавно переехала в Сасово из поселка Сотницыно. В социальных сетях местные жители рассказывают, что у нее восемь детей, которых якобы воспитывает без мужа.

Ранее сообщалось, что 23 января из Шацка на вертолете доставили девочку, которая травмировала позвоночник, катаясь на ватрушке (читать подробнее).

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