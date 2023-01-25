Девочку, повредившую позвоночник во время катания на ватрушке, доставили в Рязань на вертолете

Рязанскую девочку, повредившую позвоночник во время катания на ватрушке, доставили на вертолете. Фото: стоп-кадр видео рязанской ОКБ.

В воскресенье, 22 января, во время катания на ватрушке травму позвоночника получила 14-летняя жительница Шацка. В этот же день подростка доставили в районную больницу.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, ее доставили вертолетом санитарной авиации в детскую рязанскую ОКБ.

Как отмечает «Пресса», это был первый вылет санавиации из Шацка в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на закупку 154 летных часов для санавиации в Рязани выделили 33 млн рублей. Вертолет должен вылететь по сигналу в любое время суток в течение 30 минут (читать подробнее).

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