В рязанском Лесопарке вновь засняли лису

В Лесопарке снова заметили лису. Фото: паблик «Подслушано в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник, 24 января, жители Рязани столкнулись с дикой лисой в городе. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению очевидцев, встреча с диким животным произошла недалеко от Лесопарка.

«Как вы думаете, опасно подходить к ней?», - интересуется автор поста.

В комментариях рязанка сообщила, что в этом же месте, возле помойки, замечали лису перед Новым годом. «Машин вообще не боялась», - заявила она.

Напомним, рязанцы предлагали сделать из Лесопарка Лисий парк.