Рязанцы предложили сделать из Лесопарка Лисий парк. Фото: Мария Чупейкина

Пользователи соцсетей предложили сделать лису, которая с начала ноября гуляет по Лесопарку, местной достопримечательностью. Пост с советующим предложением опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте»

Как отмечает автор публикации, лису караулят сотрудники охотнадзора и ветеринарии, чтобы поймать и отвезти в лес.

- Вопрос: зачем? Рыжая кумушка очень умна. И может стать местной достопримечательностью типа белок, - отмечает автор поста Мария Чупейкина, утверждая, что «рязанская лисичка может сделать из Лесопарка Лисопарк». - Вот и появился новый вектор развития Лесопарка - лисий парк. Под Костромой Лосиная ферма - магнит для посетителей. Оленьими фермами никого не удивишь. Страусы для Рязани все-таки экзотика. А тут природа сама пришла. Вот и подружилась бы Рязань с ней. Лисий парк. Ведь звучит.

В комментариях рязанцы довольно критично отнеслись к такому предложению:

«Дикие животные должны жить в дикой природе. Тем более, если это хищники».

«Ну, тогда ловите, прививайте и вешайте бирку на ухо, как бродячим собакам. Иначе любое беспризорное животное может быть разносчиком инфекций. В городе свои правила жизни».

«Лисы одни из всех животных, которые очень долго могут носить бешенство и без классических признаков».

«Дикая природа все-таки не для города. Лис сейчас полно и домашних и в многих зоопарках, не стоит прикармливать диких».