Депутаты высказались об Александре Сергееве, умершем сотруднике Рыбновской районной Думы Рязанской области.

Председатель Рыбновской районной Думы, депутаты и сотрудники аппарата выразили соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни начальника правового управления Александра Сергеева.

«Мы знали и будем помнить Александра Михайловича как прекрасного и достойнейшего человека, надежного коллегу и друга, выдающегося профессионала в сфере юриспруденции, посвятившего более двадцати пяти лет своей жизни муниципальной службе на благо Рыбновского района и его жителей», - говорится в некрологе.

Прощание с Александром Сергеевым состоится 25 января в городе Рыбное (время и место прощания).

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