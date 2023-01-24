Прощание с сотрудником Рыбновской районной Думы Александром Сергеевым состоится 25 января

В среду, 25 января, в городе Рыбное пройдут похороны начальника правового управления Рыбновской районной Думы Александром Михайловичем Сергеевым. О месте и дате прощания сообщили в районной администрации.

Церемония прощания пройдет в 12 часов у здания администрации Рыбновского района по адресу: город Рыбное, площадь Ленина, 9.

О смерти чиновника стало известно 23 января. Александру Сергееву было 47 лет. В определенных кругах он был известен как Dj Sasha, сочинял и пел социальный рэп (читать подробнее).

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