Скончался 47-летний сотрудник Рыбновской районной Думы Александр Сергеев. Фото: Rybnoe.net.
Не стало начальника правового управления Рыбновской районной Думы Александра Михайловича Сергеева. Печальную весть 23 января принес портал Rybnoe.net.
Александр Сергеев родился 10 октября 1975 года. Имеет юридическое (государственно-правовая специализация) образование и экономическое.
Как рассказывал о себе сам чиновник в социальных сетях, интересуется музыкой, рыбалкой, автомобилями, туризмом, женщинами и социальным рэпом.
В Рыбном и Рязани Александр Сергеев был известен как Dj Sasha.
Ранее сообщалось, что под Рязанью скончалась чиновница, сотрудница военно-учетного стола Надежда Болдина (читать подробнее).
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