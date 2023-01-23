Скончался 47-летний сотрудник Рыбновской районной Думы Александр Сергеев. Фото: Rybnoe.net.

Не стало начальника правового управления Рыбновской районной Думы Александра Михайловича Сергеева. Печальную весть 23 января принес портал Rybnoe.net.

Александр Сергеев родился 10 октября 1975 года. Имеет юридическое (государственно-правовая специализация) образование и экономическое.

Как рассказывал о себе сам чиновник в социальных сетях, интересуется музыкой, рыбалкой, автомобилями, туризмом, женщинами и социальным рэпом.

В Рыбном и Рязани Александр Сергеев был известен как Dj Sasha.

Ранее сообщалось, что под Рязанью скончалась чиновница, сотрудница военно-учетного стола Надежда Болдина (читать подробнее).

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