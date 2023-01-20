Под Рязанью скончалась чиновница, сотрудница военно-учетного стола Надежда Болдина. Фото: Пронская газета.

Скончалась специалист администрации Тырновского сельского поселения Пронского района Рязанской области Болдина Надежда Васильевна. Коллектив администрации, а также военного комиссариата Пронского и Старожиловского районов глубоко скорбят и выражают соболезнования родным и близким покойной.

«Светлая память об этой энергичной и жизнерадостной женщине навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал, ценил и уважал. Низкий поклон тебе, Надежда Васильевна», - говорится в некрологе.

Надежда Васильевна Болдина трудилась в военно-учетном столе сельской администрации.

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