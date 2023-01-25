Чиновники разыскивают рязанку Тамару Павленко, чтобы признать ее квартиру бесхозной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Турлатовского сельского поселения разыскивает Павленко Тамару Николаевну, родившуюся 14 мая 1959 года, или ее родственников. Ранее женщина проживала и была зарегистрирована по адресу: Рязанский район, село Реткино, дом №141, кв. 22. Общая площадь жилья - 52,2 кв. метра.

Разыскивают хозяйку квартиры, чтобы признать жилье бесхозяйным с последующим оформлением недвижимости в собственность администрации Турлатовского сельского поселения.

По всем вопросам обращаться в сельскую администрацию по адресу: деревня Турлатово, улица Новая, 24.

Ранее сообщалось, что мэрия Рязани срочно разыскивает наследников двух квартир и доли в доме (читать подробнее).

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