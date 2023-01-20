Мэрия Рязани срочно разыскивает наследников двух квартир и доли в доме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чиновники городской администрации срочно разыскивают наследников нескольких квартир, расположенных в разных районах Рязани. Речь идет о следующих квартирах, где умерли последние владельцы:

- квартира №202, расположенная по адресу: Рязань, улица Новаторов, 3. Собственником являлась Валентина Петровна Фролкина, умершая 4 октября 2022 года;

- квартира №128, расположенная по адресу: Рязань, Московское шоссе, 55. Собственником являлась Раиса Сергеевна Ефимова, умершая 8 ноября 2016 года;

- 16/74 доля на жилой дом, расположенный по адресу: Рязань, улица Белинского, 27. Собственником являлся Алексей Афанасьевич Кашутин, умерший 4 января 2015 года.

Наследникам необходимо обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани по телефону (4912) 25-85-69. В противном случае все квартиры уйдут городу. Срок обращения - 30 дней с момента публикации.

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