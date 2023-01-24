Маршрутчики будут перевозить льготников Рязани за свой счет, если нарушат график движения в вечерние часы

Маршрутчики будут перевозить льготников Рязани за свой счет, если не будут соблюдать график движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если коммерческий перевозчик не будет соблюдать график движения автобусов в вечерние часы, он льготников будет перевозить за свой счет. Об этом 24 января на заседании правительства объявила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

- Ставим в прямую зависимость выплату субсидий за перевозку льготных категорий граждан от соблюдения графика движения, в том числе в вечернее время. Другими словами, если перевозчик не соблюдает график движения в вечерние часы, он льготников перевозит за свой счет, - подчеркнула чиновница.

Ранее сообщалось, что власти города обяжут перевозчиков-маршрутчиков выполнять вечерние рейсы (читать подробнее).

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