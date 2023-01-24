В ДТП с двумя автомобилями в Рязани пострадала 2-летняя пассажирка

На улице Семашко столкнулись два автомобиля. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В понедельник, 23 января, в Рязани столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области 24 января.

ДТП произошло около 16:00 недалеко от дома № 5 по улице Семашко. По информации полиции, 35-летний житель села Дядьково, находясь за рулем автомобиля Renault Megane, врезался в ВАЗ, которым управлял 28-летний рязанец.

В результате авария пострадала двухлетняя девочка, которая сидела на пассажирском сидении. Ее госпитализировали и оказали ей медицинскую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку.