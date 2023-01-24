Домашних и бродячих собак Рязанской области ждет массовое чипирование. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

До 2025 года в Рязани и области планируют массово чипировать (маркировать) домашних и безнадзорных животных, сообщает пресс-служба правительства региона. Сделают это одновременно с созданием единой базы данных.

«Это позволит также привлечь к ответственности допустивших нарушения хозяев», - говорится в сообщении. Речь идет о нарушениях, когда собаки гуляют без присмотра хозяев. Кроме того, благодаря чипам, будет проще искать потерявшихся животных.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области построят целую сеть приютов для безнадзорных животных. Бродячих собак больше не будут выпускать в их привычную среду (читать подробнее).

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