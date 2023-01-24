Целую сеть приютов для безнадзорных животных построят в Рязанской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязанской области создадут сеть приютов для безнадзорных животных. Решение о строительстве первого приюта власти уже приняли. Расположен он будет в поселке Храпово, а открыть планируют до 2025 года.

По словам начальника управления ветеринарии Рязанской области Михаила Балакирева, на строительстве одного приюта останавливаться не собираются. В настоящее время прорабатывается возможность строительства целой сети приютов для бродячих собак, в частности – в Касимове, Сасове, Скопине.

«Когда приюты построят, то мы перейдем на безвозвратный отлов животных. Каждая собака, оказавшаяся в приюте, либо обретет нового хозяина, либо будет жить там на пожизненном содержании», - заявил чиновник.

Кроме того, до 2025 года домашних и бродячих собак Рязанской области ждет массовое чипирование. Нерадивых хозяев будут привлекать к ответственности (читать подробнее).

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