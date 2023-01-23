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НовостиОбщество23 января 2023 11:07

Бывший вице-губернатор Сергей Филимонов презентует свою работу «В Захупте или Книга для сына»

В книге рассказывается о жизни в родовом месте Филимоновых «Захупотская слобода» в Ряжске
Источник:kp.ru
Бывший вице-губернатор Сергей Филимонов презентует свою работу «В Захупте или Книга для сына»

Бывший вице-губернатор Сергей Филимонов презентует свою работу «В Захупте или Книга для сына»

Бывший вице-губернатор Сергей Филимонов представляет свою книгу «В Захупте или Книга для сына». Презентация пройдет 26 января в Центральной городской библиотеке имени С.Есенина. Предстоящее мероприятие анонсировали в библиотеке.

В работе рассказывается о родовом месте Филимоновых, известном ранее как Захупотская слобода, в Ряжске.

Напомним, сына председателя контрольно-счетной палаты Рязани Сергея Филимонова Никиту в декабре 2022 года осудили за смертельное ДТП. По данным следствия, 13 марта 2020 года на улице Новоселов молодой водитель насмерть сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Суд признал 22-летнего Никиту Филимонова виновным, и отправил на 2,5 года в колонию-поселение за смертельное ДТП. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, и пока Никита Филимонов остается на свободе под подпиской о невыезде.

Бывший вице-губернатор Сергей Филимонов презентует свою работу «В Захупте или Книга для сына»

Бывший вице-губернатор Сергей Филимонов презентует свою работу «В Захупте или Книга для сына»