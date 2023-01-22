В центре Рязани появились новые дорожные знаки «Зона 40 км/час» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рядом с центральными перекрестками в Рязани установили ограничение скорости движения до 40 км/час. Новые дорожные знаки «Зона 40 км/час» появились на пересечении улиц Ленина и Свободы, а также на Свободе и Полонского, при выезде с прилегающих переулков на улицу Ленина.

Согласно ПДД, действие ограничения скорости заканчивается после ближайшего перекрестка, либо после отменяющего знака.

Между тем, о необходимости снижения разрешенной скорости в центре города ранее отмечали участники автомобильного сообщества ПУВР.