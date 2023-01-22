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НовостиОбщество22 января 2023 7:16

В центре Рязани появились новые дорожные знаки «Зона 40 км/час»

Ограничения действуют в районе пересечения улиц Ленина и Свободы, а также Свободы и Полонского
Источник:kp.ru
В центре Рязани появились новые дорожные знаки «Зона 40 км/час»

В центре Рязани появились новые дорожные знаки «Зона 40 км/час»

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Рядом с центральными перекрестками в Рязани установили ограничение скорости движения до 40 км/час. Новые дорожные знаки «Зона 40 км/час» появились на пересечении улиц Ленина и Свободы, а также на Свободе и Полонского, при выезде с прилегающих переулков на улицу Ленина.

Согласно ПДД, действие ограничения скорости заканчивается после ближайшего перекрестка, либо после отменяющего знака.

Между тем, о необходимости снижения разрешенной скорости в центре города ранее отмечали участники автомобильного сообщества ПУВР.