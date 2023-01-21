Очередной прорыв теплотрассы обнаружили в Рязани 21 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

Субботним днем 21 января в Рязани произошел очередной прорыв теплотрассы. Как сообщили в администрации города, повреждена центролитовская тепломагистраль.

«Сотрудники РМПТС приступили к отключению поврежденного участка для проведения ремонтных работ. Жилой фонд под отключение отопления и горячего теплоснабжения не попадает», - говорится в сообщении.

Зимой 2023 года неоднократно повреждались теплосети, десятки жилых домов оставались без отопления и горячей воды. Городские и областные власти не первый год признают, что теплосети Рязани сильно изношены.

По словам вице-губернатора Артема Бранова, для модернизации теплосетей Рязани финансирование из регионального бюджета увеличили в полтора раза. Составит оно 325 млн рублей. Еще более 1,1 млрд рублей поступит из федерального бюджета (читать подробнее).

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