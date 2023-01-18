На модернизацию теплосетей Рязани поступит более 1,1 млрд рублей. Фото: администрация Рязани.

Для модернизации теплосетей Рязани финансирование из регионального бюджета увеличили в полтора раза. Составит оно 325 млн рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов. Еще более 1,1 млрд рублей поступит из федерального бюджета.

«Есть решение по модернизации теплосетевого комплекса, который сильно изношен и давно требует обновления. Работы начнутся сразу после окончания отопительного сезона», - заверил общественность чиновник.

Утром 18 января в Рязани произошла очередная коммунальная авария. Из-за повреждения теплотрассы без горячей воды и тепла остались жители сорока домов в зоне Дягилевской ТЭЦ (читать подробнее).

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