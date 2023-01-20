Не стало рязанского педагога Валентины Сорокиной.
Скончалась бывшая учительница Спасской средней школы Валентина Александровна Сорокина. Педагогический коллектив и ветераны средней школы глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.
Ранее сообщалось о смерти Надежды Болдиной, сотрудница военно-учетного стола администрации Тырновского сельского поселения (читать подробнее).
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