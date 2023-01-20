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НовостиОбщество20 января 2023 14:39

Не стало рязанского педагога Валентины Сорокиной

Коллектив Спасской средней школы выразили глубокие соболезнования
Источник:kp.ru
Не стало рязанского педагога Валентины Сорокиной.

Не стало рязанского педагога Валентины Сорокиной.

Скончалась бывшая учительница Спасской средней школы Валентина Александровна Сорокина. Педагогический коллектив и ветераны средней школы глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Ранее сообщалось о смерти Надежды Болдиной, сотрудница военно-учетного стола администрации Тырновского сельского поселения (читать подробнее).

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