Объем инвестиций в производство рязанских шампиньонов составит 1,5 млрд рублей

В Рязани на производстве шампиньонов появятся 500 рабочих мест.

Губернатор Рязанской области Павел Малков побывал на предприятии, где выращиваются грибы. По словам главы региона, спрос рязанские шампиньоны растет.

«В настоящее время реализуется инвестиционный проект, который позволит создать порядка 500 рабочих мест. К 2025 году общий объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей», - сообщал Малков.

На предприятии активно импортзамещают производство, а торф для выращивания грибов поставляют из Спасского района.

«Радует, что налажен контакт между бизнесом внутри Рязанской области», - отметил губернатор.

В начале января губернатор Павел Малков побывал в филиале холдинга «Красный Октябрь». Главы региона прошелся по цехам и посмотрел, как из различных ингредиентов делают «любимые конфеты» (читать подробнее).

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