Губернатор Малков посмотрел, как в Рязани делают любимые шоколадные конфеты «Красный Октябрь».

6 января губернатор Рязанской области Павел Малков побывал филиале холдинга «Красный Октябрь». Предприятие, по словам главы региона, в новогодние праздники продолжает работать.

«Посмотрел, как работают цеха, какие используются ингредиенты, и как они превращаются в любимые конфеты», - поделился Малков.

Губернатор отметил, в 2022 году кондитерский сектор показал наибольший рост производства продукции в пищевой отрасли, почти в полтора раза.

«И мы готовы поддерживать [кондитерский сектор], как на федеральном, так и региональном уровнях», - заверил глава региона.

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