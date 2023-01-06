Губернатор Малков посмотрел, как в Рязани делают любимые шоколадные конфеты «Красный Октябрь».
6 января губернатор Рязанской области Павел Малков побывал филиале холдинга «Красный Октябрь». Предприятие, по словам главы региона, в новогодние праздники продолжает работать.
«Посмотрел, как работают цеха, какие используются ингредиенты, и как они превращаются в любимые конфеты», - поделился Малков.
Губернатор отметил, в 2022 году кондитерский сектор показал наибольший рост производства продукции в пищевой отрасли, почти в полтора раза.
«И мы готовы поддерживать [кондитерский сектор], как на федеральном, так и региональном уровнях», - заверил глава региона.
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